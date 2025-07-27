Gülnar'da düzenlenen "Çocuk Festivali" başladı

Çocuklar için rengarenk etkinlikler hazırladıklarını dile getiren Önge, "Pazar yerimizde kurduğumuz oyun alanı ve festival sahnesiyle, çocuk kahkahalarının göğe yükseldiği, neşeyle dolu günler yaşayacağız." dedi.

Belediye Başkanı Fatih Önge, pazar alanında düzenlenen festivalin açılışında, çocukların mutlu olduğu ve eğlendiği bir ilçe hayali kurduklarını söyledi.

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