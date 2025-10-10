Mersin'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, araç kiralama meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştiren şüphelinin D.A. olduğu belirlendi.
D.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
