        Mersin Haberleri

        Mersin'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 18:38 Güncelleme: 10.10.2025 - 18:38
        
        Mersin'in Yenişehir ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, araç kiralama meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştiren şüphelinin D.A. olduğu belirlendi.

        D.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        

