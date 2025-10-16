Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        "2. Akdeniz Bienali" Mersin'de sürüyor

        Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "2. Akdeniz Bienali" Mersin'de devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 17:42 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        "2. Akdeniz Bienali" Mersin'de sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "2. Akdeniz Bienali" Mersin'de devam ediyor.

        Bienal kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odasında açılan sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Katılımcılar, resim ve fotoğraf alanlarından eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi, sanatçılardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Ekrem Kahraman, sergiye gelen sanatseverlere hitabında, bienal kapsamındaki illerde kültür alışverişi yapıldığını söyledi.

        Uzun vadede daha fazla il ve ülkeye ulaşmak istediklerini dile getiren Kahraman, bienale ilgi gösteren katılımcılara teşekkür etti.

        Bienal Direktörü Prof. Dr. Tansel Türkdoğan da bienallerin bölgeye önemli getiriler sağlayacağını belirterek, "Bu bienalde sınırlarımızı biraz küçülttük ama etkisini hiç düşürmeden organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Ressam Ahmet Yeşil de bienallerin çok kapsamlı sanat etkinliği olduğunu dile getirerek, bu etkinliklerin Mersin sanatına önemli katkı sunacağını ifade etti.

        Bienalin sanatçıları arasında yer alan Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Gülveli Kaya da sanatçı olarak bu bienalde yer almanın gururunu yaşadığını ifade etti.

        "2. Akdeniz Bienali" çeşitli etkinliklerle sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?

        Benzer Haberler

        Mersin'de eczane çalışanını sopayla darbeden zanlı gözaltına alındı
        Mersin'de eczane çalışanını sopayla darbeden zanlı gözaltına alındı
        Eczacı teknisyeni sopayla darbedildi
        Eczacı teknisyeni sopayla darbedildi
        Anamur Kaymakamı Duru kadın üreticilerle buluştu
        Anamur Kaymakamı Duru kadın üreticilerle buluştu
        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz muhtarlar ve din görevlileriyle buluşt...
        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz muhtarlar ve din görevlileriyle buluşt...
        Anamur'da kadın çiftçilere yönelik etkinlik yapıldı
        Anamur'da kadın çiftçilere yönelik etkinlik yapıldı
        Mersin'de topraktan çıkarılan balina iskeleti birleştirilip sergileneceği g...
        Mersin'de topraktan çıkarılan balina iskeleti birleştirilip sergileneceği g...