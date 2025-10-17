Mersin'de firari hükümlü yakalandı
Mersin'de çeşitli suçlardan 28 yıl 3 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasında göre, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan 28 yıl 3 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
