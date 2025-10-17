Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de firari hükümlü yakalandı

        Mersin'de çeşitli suçlardan 28 yıl 3 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 17:10 Güncelleme: 17.10.2025 - 17:10
        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasında göre, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan 28 yıl 3 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

