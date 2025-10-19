Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de düğün salonu önünde çıkan tartışmada 5 kişi silahla yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde düğün salonu önünde çıkan tartışmada 5 kişi silahla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 00:31 Güncelleme: 19.10.2025 - 00:31
        Mersin'de düğün salonu önünde çıkan tartışmada 5 kişi silahla yaralandı
        Mersin'in Tarsus ilçesinde düğün salonu önünde çıkan tartışmada 5 kişi silahla yaralandı.

        Yeşil Mahallesi'ndeki düğün salonu önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Bu sırada babası H.E'nin de tartışanlar arasında olduğunu gören 14 yaşındaki İ.E, tabancayla çevredekilere ateş açtı.

        Kurşunların isabet ettiği A.E. (44), S.E. (39), M.E. (60), N.K. (59) ve Ö.F.F. (22) yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan İ.E'nin yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

