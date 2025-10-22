Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Boccede Dünya Ümitler ve Gençler Volo Şampiyonası Mersin'de başladı

        Boccede Dünya Ümitler ve Gençler Volo Şampiyonası, eleme müsabakalarıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 19:47 Güncelleme: 22.10.2025 - 19:47
        Boccede Dünya Ümitler ve Gençler Volo Şampiyonası Mersin'de başladı
        Boccede Dünya Ümitler ve Gençler Volo Şampiyonası, eleme müsabakalarıyla başladı.

        Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle Mersin'de düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılıyor.

        Boccenin volo disiplininde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda 20 ülkeden 200 sporcu mücadele ediyor.

        Türkiye'den 8 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada eleme müsabakaları yapıldı.

        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bocce ve Boccia Koordinatörü Faik Kapsız, AA muhabirine, boccede adünyada söz sahibi olduklarını belirtti.

        Son yıllarda boccede başarı ivmesinin yukarılara çıktığını dile getiren Kapsız, şampiyonada yarışacak milli sporculardan madalya beklediklerini dile getirdi.

        Organizasyon 25 Ekim Cumartesi günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

