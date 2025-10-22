Boccede Dünya Ümitler ve Gençler Volo Şampiyonası Mersin'de başladı

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bocce ve Boccia Koordinatörü Faik Kapsız, AA muhabirine, boccede adünyada söz sahibi olduklarını belirtti.

Boccenin volo disiplininde basamak, röle, tek geleneksel, çift geleneksel, kombine ve altın nokta kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda 20 ülkeden 200 sporcu mücadele ediyor.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle Mersin'de düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.