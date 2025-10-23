Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Toroslar ilçesinde sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı kadın ve motokurye yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 10:55 Güncelleme: 23.10.2025 - 10:55
        Akbelen Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen sahibinin ağızlıksız gezdirdiği "Rottweiler" cinsi köpek, yolda yürüyen Ş.A'ya saldırdı. Bacağından ve karnından yaralanan kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından köpekten uzaklaştırıldı.

        Yoldan geçerken olayı görüp duran bir motokurye de köpeğin saldırması sonucu yere düştü. Kendisini ısıran köpeği uzaklaştırmak için çaba gösteren yaralı kurye, güçlükle kurtarıldı.

        Yaralanan Ş.A. ve motokurye, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Olay, köpeğin saldırdığı motokuryenin kaskındaki kamera tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

