Mersin'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adreslerde 35 bin 360 makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 bin 620 sigara sarma kağıdı ve 42 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak sigara ticareti yaptıkları tespit edilen 2 zanlının ikametlerine operasyon düzenlendi.

