Mersin'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde kaçak sigara ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak sigara ticareti yaptıkları tespit edilen 2 zanlının ikametlerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde 35 bin 360 makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 bin 620 sigara sarma kağıdı ve 42 kilogram tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
