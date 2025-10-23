Habertürk
        Mersin Haberleri

        Mersin'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde kaçak sigara ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 23.10.2025 - 12:14 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:14
        Mersin'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Mersin'in Bozyazı ilçesinde kaçak sigara ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak sigara ticareti yaptıkları tespit edilen 2 zanlının ikametlerine operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 35 bin 360 makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 bin 620 sigara sarma kağıdı ve 42 kilogram tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

