Mersin'de apartman dairesinin camlarını kıran saldırgan yakalandı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir apartmanın dairesine bıçakla saldırarak camları kıran şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlikköy Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın zeminindeki daireye bıçakla saldıran kişinin, ikametin camlarını kırmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen saldırgan, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyete götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
