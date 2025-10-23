Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de apartman dairesinin camlarını kıran saldırgan yakalandı

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir apartmanın dairesine bıçakla saldırarak camları kıran şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 23.10.2025 - 19:54 Güncelleme: 23.10.2025 - 19:54
        Mersin'de apartman dairesinin camlarını kıran saldırgan yakalandı
        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir apartmanın dairesine bıçakla saldırarak camları kıran şüpheli gözaltına alındı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlikköy Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın zeminindeki daireye bıçakla saldıran kişinin, ikametin camlarını kırmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine çalışma başlattı.

        Kimliği belirlenen saldırgan, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyete götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

