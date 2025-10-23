Akdeniz'de en fazla hububat ve bakliyat ihracatı yapan firmalar ödüllendirildi

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

Birlik tarafından dış satımda öne çıkan firmaların ödüllendirilmesi için bir otelde "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi.

Mersin Valisi Atilla Toros, törende, Türkiye'nin 186 ülkeye 2 bin 250 çeşit tarımsal ürün ihraç ettiğini söyledi.

Bu başarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen kararlı iradenin ve vizyoner bir bakışın ürünü olduğunu vurgulayan Toros, ihracatçıların Türkiye'nin küresel pazarlardaki başarısında ve rekabet gücünün artmasında büyük paya sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ihracatına katkı sunan firmalara teşekkür eden Toros, şöyle konuştu:

"Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği çatısı altında bir araya gelen iş insanlarımız 'Birlikten kuvvet doğar' sözünün, en güzel örneğisiniz. Elde ettiğiniz bu başarılar, yalnızca ekonomik değil, milli bir başarının, ortak bir inancın da eseridir. Alın teriyle üreten çiftçimizin, bu ürünleri katma değeri yüksek ürün haline getiren sanayicimizin ve dünyanın dört bir yanına ihraç eden iş insanlarımızın yanında olmaya, her daim desteklemeye devam edeceğiz."