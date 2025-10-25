Mersin'de öğrenciler sahilde çevre temizliği yaptı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Eroğlu, yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin çevre bilincinin kazandırılmasında önemli rol oynadığı kaydetti.

Etkinlikte ilçe protokolü ve öğrenciler sahildeki çöp, plastik ve cam şişe atıklarını topladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.