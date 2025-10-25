Habertürk
        Mersin Haberleri

        Okuduğu okulun öğrencileri, Mersinli şehit Mutlu'yu unutmadı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun küçük yaşlarda eğitim gördüğü okulun öğrencileri, şehidi mezarı başında andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 11:17 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:17
        Erdemli ilçesinde, şehit Celil Mutlu'nun eğitim gördüğü Alata Ortaokulu tarafından "Ailemle Eğitim Yolculuğu ve Kültürün İzinde Mersin" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında okulun bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, Türk bayraklarıyla Asri Mezarlığa kadar yürüdü.

        Şehidin eşi Melike Mutlu'nun da yer aldığı etkinlikte öğrenciler, şehidin kabrine çiçek bıraktı ve dua etti.

        Daha sonra sloganlar eşliğinde şehidin babaevine yürüyen öğrenciler, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu.

        Şehidin babası Ali ve annesi Emine Mutlu'yu ziyaret eden öğrenciler, Celil Mutlu'nun hatıralarının yer aldığı odasını gezdi.

        Şehidin babası Ali Mutlu, öğrencilerin Türk bayraklarıyla evlerine gelmesinden dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Marşımız söylendi, bayrağımız dalgalandı. Tam istediğim şekilde oldu." dedi.

        Alata Ortaokulu Müdürü Durmuş Yılmaz da bugün sadece anma değil bir hatırlama bilinci oluşturmak için burada olduklarını belirterek, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

