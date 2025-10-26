Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince fuhuş operasyonu yapıldı.
Operasyonda şüpheliler A.İ, H.K, A.T, H.A, E.Ç. ve F.M. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.İ, H.K. ve A.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
