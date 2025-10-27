Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazı ilçesinde "3. Cumhuriyet Yürüyüşü ve Bayrak Değişimi" etkinliği yapıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında "3. Cumhuriyet Yürüyüşü ve Bayrak Değişimi" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 14:13 Güncelleme: 27.10.2025 - 14:13
        Bozyazı ilçesinde "3. Cumhuriyet Yürüyüşü ve Bayrak Değişimi" etkinliği yapıldı
        Mersin'in Bozyazı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında "3. Cumhuriyet Yürüyüşü ve Bayrak Değişimi" etkinliği düzenlendi.

        Kaymakamlık himayesinde Softa Kalesi'nde yapılan etkinliğe, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, kalede dalgalandırılan Türk bayrağı yenilendi.

        Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

