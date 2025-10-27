Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürülen 26 öğrenci taburcu edildi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 26 öğrenci, tetkiklerin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 15:50 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:50
        Mersin'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürülen 26 öğrenci taburcu edildi
        Mersin'in Tarsus ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 26 öğrenci, tetkiklerin ardından taburcu edildi.

        Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Şehit Sabri Acem Ortaokulu'nda mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri olan 26 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Tedavi altına alınan öğrenciler, çeşitli tetkiklerin ardından taburcu edildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

        Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de öğrencilerin rahatsızlanmasına neden olduğu iddia edilen okul kantinindeki peynirli ve patatesli sıkmalardan numune aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

