        Silifke ilçesinde Gazze'ye destek için kermes düzenlendi

        Silifke ilçesinde Gazze'ye destek için kermes düzenlendi

        Mersin'in Silifke ilçesinde Gazze yararına kermes organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 09:34 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:34
        Mersin'in Silifke ilçesinde Gazze yararına kermes organize edildi.

        Emin Dursun Kaya İlkokulu'nda "Gazze İçin El Ele" başlığıyla düzenlenen kermeste, aile birliği ve öğrenci velilerince hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

        Etkinliğe katılan Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, stantları gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

        Eroğlu, kermesin yapılmasında emeği geçenleri kutladı.

        Kermesten elde edilecek gelir Gazze'ye destek için kullanılacak.

