Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Turgut, "Bu büyük miras, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun en güçlü ifadesidir. Cumhuriyet'imizi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere gururla aktarmak hepimizin görevidir." ifadesini kullandı.

Turgut, mesajında, Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en büyük simgesi olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.