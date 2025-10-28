Mersin'de "Cumhuriyet Yolunda" sergisinin açılışını yapıldı

Mersin'de "Cumhuriyet Yolunda" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Yenişehir İlkokulu'nda öğrenciler ve öğretmenleri tarafından hazırlanan sergisinin açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci de katıldı.

Programda konuşan Özdemirci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Öğrencilere deneyim kazandıran öğretmenleri tebrik eden Özdemirci, "Öğrencilerimizde milli ve manevi değerlerimizi, bu bilinci ve duyguları yaşatmak, öğrencilerin de kendilerini ifade etmeleri çok kıymetli." dedi.

Özdemirci, daha sonra okul koridorlarında sergilenen eserleri inceledi.

Öğrencilerle sohbet eden Özdemirci, çalışmalara destek veren öğretmenlere teşekkür etti.