        Mersin Haberleri

        Mersin'de 102 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi

        Mersin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 102 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 21:04 Güncelleme: 28.10.2025 - 21:04
        Mersin'de 102 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi
        Mersin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 102 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı.

        Mersin Valiliğince düzenlenen etkinlik, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdmanyurdu Meydanı'ndan başladı.

        Katılımcıların 102 metrelik Türk bayrağını taşıdığı yürüyüş, Suphi Öner Öğretmenevinde son buldu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

        Törene Mersin Valisi Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, diğer protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Gülnar ilçesinde de kaymakamlık ve belediye öncülüğünde fener alayı düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

