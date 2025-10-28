Mersin'de 102 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi
Mersin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 102 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı.
Mersin Valiliğince düzenlenen etkinlik, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdmanyurdu Meydanı'ndan başladı.
Katılımcıların 102 metrelik Türk bayrağını taşıdığı yürüyüş, Suphi Öner Öğretmenevinde son buldu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Törene Mersin Valisi Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, diğer protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Gülnar ilçesinde de kaymakamlık ve belediye öncülüğünde fener alayı düzenlendi.
