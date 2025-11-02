Habertürk
Habertürk
        Mersin Haberleri

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Giriş: 02.11.2025 - 20:14
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Mehmet Karabilecen, Murat Ciner, Musa Kazım Çetin

        Mersin Spor: OIaseni 10, Cobbs 12, Cruz 17, Efe Ergi Tırpancı 2, White 6, March JR 5, Koray Çekici 2, Cowan 19, Bentil 5

        Fenerbahçe Beko: Bocot JR 11, Melli, Melih Mahmutoğlu 14, Tarık Biberoviç 18, Hall 16, Baldwin 9, Onuralp Bitim 3, Jantunen 9, Colson II 7, Birch, Mert Emre Ekşioğlu

        1. Periyot: 22-17

        Devre: 42-45

        3. Periyot: 57-65

        MERSİN

        MERSİN

