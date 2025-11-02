Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Murat Ciner, Musa Kazım Çetin
Mersin Spor: OIaseni 10, Cobbs 12, Cruz 17, Efe Ergi Tırpancı 2, White 6, March JR 5, Koray Çekici 2, Cowan 19, Bentil 5
Fenerbahçe Beko: Bocot JR 11, Melli, Melih Mahmutoğlu 14, Tarık Biberoviç 18, Hall 16, Baldwin 9, Onuralp Bitim 3, Jantunen 9, Colson II 7, Birch, Mert Emre Ekşioğlu
1. Periyot: 22-17
Devre: 42-45
3. Periyot: 57-65
MERSİN
