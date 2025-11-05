Mersin'de organizasyon işletmesinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Akdeniz ilçesinde organizasyon işletmesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hamidiye Mahallesi'nde çeşitli etkinlikler için organizasyon hizmeti sunan bir işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerindeki malzemelerde hasar oluştu.
