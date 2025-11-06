Mersin'de inşaatta elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen işçinin cenazesi morga kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sarıkaya Mahallesi'nde yayla evi inşaatında çalışan Hamza Dikmen (47), beton dökme işlemi sırasında henüz bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

