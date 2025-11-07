Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de evin duvarına çarpan otomobildeki sürücü öldü

        Mersin'in Silifke ilçesinde evin duvarına çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 09:59 Güncelleme: 07.11.2025 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de evin duvarına çarpan otomobildeki sürücü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Silifke ilçesinde evin duvarına çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

        Mahmut Besim Uğuz idaresindeki 33 VR 011 plakalı otomobil, Burunucu Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak evin duvarına çarptı.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobilden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü Uğuz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor
        Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri!
        Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!

        Benzer Haberler

        Mersin'de oluşan hortum seralara zarar verdi
        Mersin'de oluşan hortum seralara zarar verdi
        Mersin'de işçiler meşe odunlarını mangal kömürüne dönüştürüyor
        Mersin'de işçiler meşe odunlarını mangal kömürüne dönüştürüyor
        Kendisini döven kişinin olay öncesi babasını tartakladığı ortaya çıkan ecza...
        Kendisini döven kişinin olay öncesi babasını tartakladığı ortaya çıkan ecza...
        Mersin'de inşaatta elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi
        Mersin'de inşaatta elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi
        Bozyazı ilçesinde özel eğitim gören öğrencilerin anneleri etkinlikte buluşt...
        Bozyazı ilçesinde özel eğitim gören öğrencilerin anneleri etkinlikte buluşt...
        Yenişehir ilçesinde kaldırımı işgal eden malzemeler toplandı
        Yenişehir ilçesinde kaldırımı işgal eden malzemeler toplandı