Mersin'de evin duvarına çarpan otomobildeki sürücü öldü
Mersin'in Silifke ilçesinde evin duvarına çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.
Mersin'in Silifke ilçesinde evin duvarına çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.
Mahmut Besim Uğuz idaresindeki 33 VR 011 plakalı otomobil, Burunucu Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak evin duvarına çarptı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Uğuz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.