        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Erdemli'de sahipsiz köpeklerin tespit edilmesine yönelik toplantı düzenlendi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde sahipsiz köpeklerin tespit edilmesine yönelik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 17:26 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:27
        Mersin'in Erdemli ilçesinde sahipsiz köpeklerin tespit edilmesine yönelik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Aydın Tetikoğlu başkanlığında toplantı düzenlendi.

        Toplantıda, sahipsiz köpeklerin tespit edilerek toplanması ve hayvan bakımevlerine yönlendirilmesi sürecinde kurumlar arasında işbirliğinin sağlanması görüşüldü.

