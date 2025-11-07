Erdemli'de sahipsiz köpeklerin tespit edilmesine yönelik toplantı düzenlendi
Mersin'in Erdemli ilçesinde sahipsiz köpeklerin tespit edilmesine yönelik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Aydın Tetikoğlu başkanlığında toplantı düzenlendi.
Toplantıda, sahipsiz köpeklerin tespit edilerek toplanması ve hayvan bakımevlerine yönlendirilmesi sürecinde kurumlar arasında işbirliğinin sağlanması görüşüldü.
