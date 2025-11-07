Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de konserde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde konserde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Giriş: 07.11.2025 - 23:06 Güncelleme: 07.11.2025 - 23:06
        Mersin'de konserde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
        Mersin'in Tarsus ilçesinde konserde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        4. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında sahne alan Haluk Levent'in konserinde iki grup arasında kavga çıktı.

        Kavgada bıçakla bacağından yaralanan U.I. (34), sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.​​​​​​​

