Mersin'de konserde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde konserde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
4. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında sahne alan Haluk Levent'in konserinde iki grup arasında kavga çıktı.
Kavgada bıçakla bacağından yaralanan U.I. (34), sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
