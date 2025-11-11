Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de otomobilde çıkıp otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilde çıktıktan sonra yol kenarındaki otluk alana sıçrayan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 17:45 Güncelleme: 11.11.2025 - 17:45
        Mersin'de otomobilde çıkıp otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü
        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilde çıktıktan sonra yol kenarındaki otluk alana sıçrayan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Yenice mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Araçtaki yangın, rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki otluk alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Hasar oluşan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan anne ve 2 çocuğu, sağlık ekiplerince tedbir amacıyla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

