Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat, Vali Toros'a ziyarette bulundu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Mersin Valisi Atilla Toros'u ziyaret etti.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Mersin Valisi Atilla Toros'u ziyaret etti.
Valiliğin açıklamasına göre Polat, ziyarette bulunduğu Toros ile makamında görüştü.
Polat, ziyarette, Bakanlığa bağlı birimler bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında Vali Toros'tan bilgi aldı.
Abdulkadir Polat'a ziyaretinde Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş eşlik etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.