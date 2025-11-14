MHP Mersin Milletvekili Uysal'dan Tarsus Ticaret Borsası'na ziyaret
MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Tarsus Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.
Borsadan yapılan yazılı açıklamaya göre Uysal, Borsa Başkanı Mustafa Teke ve borsa yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi, burada hizmet veren birimleri gezdi.
Uysal, Tarsus'un ekonomik açıdan güçlü potansiyele sahip olduğunu belirterek, ilçenin geleceğini şekillendirecek her adımda borsa gibi kurumların büyük katkısının bulunduğunu ifade etti.
Başkan Teke de borsanın ilçenin lokomotif kurumlarından olduğunu kaydetti.
