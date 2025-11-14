Habertürk
        Mersin Haberleri

        MHP Mersin Milletvekili Uysal'dan Tarsus Ticaret Borsası'na ziyaret

        MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Tarsus Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

        14.11.2025 - 17:13
        MHP Mersin Milletvekili Uysal'dan Tarsus Ticaret Borsası'na ziyaret
        MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Tarsus Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

        Borsadan yapılan yazılı açıklamaya göre Uysal, Borsa Başkanı Mustafa Teke ve borsa yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi, burada hizmet veren birimleri gezdi.

        Uysal, Tarsus'un ekonomik açıdan güçlü potansiyele sahip olduğunu belirterek, ilçenin geleceğini şekillendirecek her adımda borsa gibi kurumların büyük katkısının bulunduğunu ifade etti.

        Başkan Teke de borsanın ilçenin lokomotif kurumlarından olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

