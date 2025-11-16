Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Süper Amatör Lig'de Akdeniz Belediyespor, Tarsusgücü'nü 2-0 yendi

        Süper Amatör Lig A Grubu'nda Akdeniz Belediyespor, 8. hafta müsabakasında Tarsusgücü'nü 2-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 14:26 Güncelleme: 16.11.2025 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Amatör Lig'de Akdeniz Belediyespor, Tarsusgücü'nü 2-0 yendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Amatör Lig A Grubu'nda Akdeniz Belediyespor, 8. hafta müsabakasında Tarsusgücü'nü 2-0 yendi.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Akdeniz Belediyespor ile Tarsusgücü, dün Tarsus Şehir Stadı'nda karşılaştı.

        Müsabaka Akdeniz ekibinin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

        Bu sezon ligde çıktığı 8 maçı da kazanan Akdeniz Belediyespor, gruptaki liderliğini sürdürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump-Putin zirvesi olacak mı?
        Trump-Putin zirvesi olacak mı?
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor

        Benzer Haberler

        Mersin'de kadınlar 28 yıldır ihtiyaç sahipleri için atkı, bere ve yelek örü...
        Mersin'de kadınlar 28 yıldır ihtiyaç sahipleri için atkı, bere ve yelek örü...
        '9. Uluslararası Satranç Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu
        '9. Uluslararası Satranç Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu
        'Tarihi Kilikya Yolu Yürüyüşü'ne yoğun ilgi sürüyor Kilikya Yolu Yürüyüşü Ç...
        'Tarihi Kilikya Yolu Yürüyüşü'ne yoğun ilgi sürüyor Kilikya Yolu Yürüyüşü Ç...
        Mersin'de yanlarındaki çocukla evden hırsızlık yaptığı öne sürülen iki kadı...
        Mersin'de yanlarındaki çocukla evden hırsızlık yaptığı öne sürülen iki kadı...
        Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Mersin'de ön tekeri kaldırılan motosikletin devrilerek başka motora çarpmas...
        Mersin'de ön tekeri kaldırılan motosikletin devrilerek başka motora çarpmas...