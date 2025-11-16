Süper Amatör Lig'de Akdeniz Belediyespor, Tarsusgücü'nü 2-0 yendi
Süper Amatör Lig A Grubu'nda Akdeniz Belediyespor, 8. hafta müsabakasında Tarsusgücü'nü 2-0 yendi.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Akdeniz Belediyespor ile Tarsusgücü, dün Tarsus Şehir Stadı'nda karşılaştı.
Müsabaka Akdeniz ekibinin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Bu sezon ligde çıktığı 8 maçı da kazanan Akdeniz Belediyespor, gruptaki liderliğini sürdürdü.
