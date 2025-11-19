Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de ters yöne giren forkliftin baba ve 2 çocuğuna çarptığı kaza kamerada

        Mersin'de ters yönde ilerleyen forkliftin yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve iki çocuğuna çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 13:32 Güncelleme: 19.11.2025 - 13:32
        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen forklift, 14 Kasım'da Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi'nde ters yöne gittiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve çocuklarına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle baba ile kucağındaki oğlu ve elini tuttuğu kızı yere savruldu.

        Baba ve çocuklarının hafif yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

