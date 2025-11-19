Mersin'de ters yöne giren forkliftin baba ve 2 çocuğuna çarptığı kaza kamerada

Baba ve çocuklarının hafif yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çarpmanın etkisiyle baba ile kucağındaki oğlu ve elini tuttuğu kızı yere savruldu.

Mersin'de ters yönde ilerleyen forkliftin yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve iki çocuğuna çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.