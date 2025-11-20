Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazı'da "Nefesin Daralıyorsa KOAH'ı Düşün" temalı farkındalık çalışması yapıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Dünya KOAH Günü ve Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Nefesin Daralıyorsa KOAH'ı Düşün" temasıyla farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 16:32 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:32
        Bozyazı'da "Nefesin Daralıyorsa KOAH'ı Düşün" temalı farkındalık çalışması yapıldı
        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Dünya KOAH Günü ve Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Nefesin Daralıyorsa KOAH'ı Düşün" temasıyla farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

        Toplum Sağlığı Merkezi koordinasyonunda Bozyazı Yeşilay Şubesi ve Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen etkinlikte ilçedeki Mahmut Bey Parkı'nda bulunan kıraathaneler ziyaret edildi.

        Ekipler, vatandaşlara tütün bağımlılığı, sigara kullanımı, KOAH ve akciğer kanseri arasındaki ilişki hakkında bilgilendirme yaptı.

        Vatandaşlara ayrıca, sigara bırakma yöntemleri ve bu süreçte alabilecekleri profesyonel destek imkanları hakkında bilgi verildi.

