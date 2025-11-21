Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Gülnar Belediye Başkanı Önge'den 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:23 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:23
        Gülnar Belediye Başkanı Önge'den 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Önge, mesajında, geleceğin teminatı olan çocukları, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilinçli bireyler olarak yetiştiren öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Belediye olarak eğitime ve öğretmenlere önem verdiklerini belirten Önge, şunları kaydetti:

        "Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğuna inanıyoruz. Öğretmenlerimizin özverili çalışmaları sayesinde evlatlarımız en iyi şekilde yetişiyor. Bu özel günde, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, görevini özveriyle sürdüren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

