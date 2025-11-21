Gülnar Belediye Başkanı Önge'den 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önge, mesajında, geleceğin teminatı olan çocukları, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilinçli bireyler olarak yetiştiren öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Belediye olarak eğitime ve öğretmenlere önem verdiklerini belirten Önge, şunları kaydetti:

"Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğuna inanıyoruz. Öğretmenlerimizin özverili çalışmaları sayesinde evlatlarımız en iyi şekilde yetişiyor. Bu özel günde, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, görevini özveriyle sürdüren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."