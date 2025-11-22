Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Ameliyattan korkup muayeneyi erteleyen kadının memesinden 8,5 kilogramlık kitle çıkarıldı

        Mersin'de ameliyattan korktuğu için yaklaşık 11 yıl ertelediği doktor muayenesine oğlunun ısrarıyla giden kadın, sol memesinde tespit edilen 8,5 kilogramlık kitlenin operasyonla alınmasıyla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 09:57 Güncelleme: 22.11.2025 - 09:57
        Ameliyattan korkup muayeneyi erteleyen kadının memesinden 8,5 kilogramlık kitle çıkarıldı
        Mersin'de ameliyattan korktuğu için yaklaşık 11 yıl ertelediği doktor muayenesine oğlunun ısrarıyla giden kadın, sol memesinde tespit edilen 8,5 kilogramlık kitlenin operasyonla alınmasıyla sağlığına kavuştu.

        Merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Kıymet Yıldızhan, göğüs ve omuz ağrısı ile öne eğilerek yürüme gibi şikayetler nedeniyle yıllarca zorluk yaşadı.

        Ameliyat olmaktan korktuğu için muayene olmaya gitmeyen Yıldızhan, oğlunun ısrarı üzerine Toros Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hakan Dikme'ye başvurdu.

        Muayene, tetkik ve tahliller sonucu Yıldızhan'ın sol memesinde kitle olduğu tespit edildi.

        Yıldızhan, 8,5 kilogramlık kitlenin operasyonla çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu ve bir gün sonra taburcu edildi.

        - "21 yıldır böyle bir şey görmedim"

        Dikme, gazetecilere, tetkikler sonrası hastayı hemen ameliyata almaya karar verdiklerini söyledi.

        Operasyonun 1,5 saat sürdüğünü dile getiren Dikme, şöyle konuştu:

        "Kitlenin bu kadar büyük olmasına ve hastanın çok fazla beklemesine şaşırdık. 21 yıldır böyle bir şey görmedim. Bu kadar büyük bir kitleyi görünce, 'Niye bu kadar beklediniz?' dedim. Yaklaşık 11 yıl beklemişler, doktora gitmemişler. Dolayısıyla bu kadar büyümesinin sebebi de o. Bu durum çok nadir görülüyor."

        Dikme, tedavilerde erken teşhisin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu kadar beklemenin yanlış olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir şey fark ediyorsanız buna zamanında müdahale etmek gerekiyor. Belki çok kötü bir şey ve ilerlemiş kanser çıkabilirdi. Bunun erkenden önlemini alırsak kansere yakalanma riskini azaltmış oluruz." dedi.

        - "Yağ bezesi sanıyordum yavaş yavaş büyüdü"

        Kıymet Yıldızhan da korktuğu için uzun süre ameliyat olmadığını anlattı.

        Çıkarılan kitlenin büyüklüğüne inanamadığını ifade eden Yıldızhan, "Ben bekledim, kimse beklemesin. Hakan hocama çok teşekkür ederim. Ameliyatım başarılı geçti, şimdi iyi oldum. Küçüktü, yağ bezesi sanıyordum ama yavaş yavaş büyüdü. Şimdi kurtuldum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

