Mersin'de Akdeniz Belediyesi kursiyerlerinin ürünleri sergilendi
Mersin'de Akdeniz Belediyesinin kurslarında eğitim gören kursiyerlerin el emeği ürünleri beğeniye sunuldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sanat Evleri'nde eğitim alan kadın kursiyerler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde stant açtı.
Stantta kursiyerlerin tasarladığı takı, tekstil ürünü ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, kadınların el emeği ürünlerini ekonomik değere dönüştürmelerine destek olduklarını belirtti.
Kültür ve Sanat Evleri'nin, sosyal belediyeciliğin bir örneği olduğunu kaydeden Şener, kadınları desteklemeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
