        Mersin Haberleri

        Mersin'de Akdeniz Belediyesi kursiyerlerinin ürünleri sergilendi

        Mersin'de Akdeniz Belediyesinin kurslarında eğitim gören kursiyerlerin el emeği ürünleri beğeniye sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 13:39 Güncelleme: 23.11.2025 - 13:39
        Mersin'de Akdeniz Belediyesi kursiyerlerinin ürünleri sergilendi
        Mersin'de Akdeniz Belediyesinin kurslarında eğitim gören kursiyerlerin el emeği ürünleri beğeniye sunuldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sanat Evleri'nde eğitim alan kadın kursiyerler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde stant açtı.

        Stantta kursiyerlerin tasarladığı takı, tekstil ürünü ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, kadınların el emeği ürünlerini ekonomik değere dönüştürmelerine destek olduklarını belirtti.

        Kültür ve Sanat Evleri'nin, sosyal belediyeciliğin bir örneği olduğunu kaydeden Şener, kadınları desteklemeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

