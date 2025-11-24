Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şanal, mesajında, öğretmenlerin sadece bilgi aktarmadığını, aynı zamanda fikri, vicdanı ve irfanı hür nesiller yetiştirdiğini belirtti.
Öğretmenler Günü'nü kutlayan Şanal, şu ifadeleri kullandı:
"Öğretmenler, geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızı, milli ve manevi değerlerimizle donatarak çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle yetiştiren, zor şartlarda dahi görevini aşkla yerine getiren, toplumun en saygın ve fedakar neferleridir. Çocuklarımızın yüreğine ektiğiniz tohumlar, yarınlarımızın daha aydınlık, daha güçlü ve daha müreffeh olmasının teminatıdır."
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.