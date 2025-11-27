Tarsus Organize Sanayi Bölgesi DMO ve MERSİS erişimine kavuştu

Tarsus OSB'nin diğer dijital kamu hizmetlerine ulaşabilmesi için İçişleri Bakanlığı nezdindeki çalışmalar sürüyor.

Tarsus OSB'nin açıklamasına göre, DMO üzerinden ihtiyaçların temin edebilmesine ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında Tarsus OSB gerekli süreçleri tamamlayıp müşteri kaydını yaptırdı.

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden mal ve hizmet alımı için müşteri olarak kaydoldu, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) erişimine de kavuştu.

