        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Tarsus Organize Sanayi Bölgesi DMO ve MERSİS erişimine kavuştu

        Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden mal ve hizmet alımı için müşteri olarak kaydoldu, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) erişimine de kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 17:08 Güncelleme: 27.11.2025 - 17:08
        Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden mal ve hizmet alımı için müşteri olarak kaydoldu, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) erişimine de kavuştu.

        Tarsus OSB'nin açıklamasına göre, DMO üzerinden ihtiyaçların temin edebilmesine ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında Tarsus OSB gerekli süreçleri tamamlayıp müşteri kaydını yaptırdı.

        Bölge ayrıca, ülke genelindeki OSB'lerin dijital kamu sistemlerine erişiminin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren MERSİS erişimine kavuştu.

        Tarsus OSB'nin diğer dijital kamu hizmetlerine ulaşabilmesi için İçişleri Bakanlığı nezdindeki çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

