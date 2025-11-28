Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de devrilen tırın sürücüsü öldü

        Mersin'in Mut ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 13:37 Güncelleme: 28.11.2025 - 13:37
        Mersin'de devrilen tırın sürücüsü öldü
        Mersin'in Mut ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Akif Asilkan idaresindeki yabancı plakalı tır, Mut-Karaman kara yolu Sertavul Yaylası mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücünün cesedi, incelemelinin ardından Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

