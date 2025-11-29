Habertürk
        Mersin Haberleri

        AK Parti Mersin Milletvekili Söylemez'den ziyaret

        AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, uluslararası bal kalite yarışmasında altın ve gümüş madalya alan üreticiye ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 10:48 Güncelleme: 29.11.2025 - 10:48
        AK Parti Mersin Milletvekili Söylemez'den ziyaret
        AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, uluslararası bal kalite yarışmasında altın ve gümüş madalya alan üreticiye ziyarette bulundu.

        Söylemez, AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Ali Mustafa Poş ile bal üreticisi Selahattin Say'ı ziyaret etti.

        Uluslararası yarışmada elde ettiği başarıdan dolayı bal üreticini tebrik eden Söylemez, "Gurur duyduk ve başarılarının daim olmasını diliyorum. Bizler de her zaman üreticilerimizin yanındayız." dedi.

        Selahattin Say da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek en kaliteli balı üretme çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

