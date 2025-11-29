Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Anamur'da meyve ağaçlarında budama ve terbiye kursu tamamlandı

        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde, Anamur'da "Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye" kursu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 15:17 Güncelleme: 29.11.2025 - 15:17
        Anamur'da meyve ağaçlarında budama ve terbiye kursu tamamlandı
        Ülkü Ocakları Anamur İlçe Başkanlığı ve Anamur Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kursta katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

        Kursu başarıyla tamamlayanlara düzenlenen törenle belgeleri verildi.

        Ülkü Ocakları Anamur İlçe Başkanı Mehmet Satır, yaptığı açıklamada, üreticilere destek olmaya devam edeceklerini kaydetti. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

