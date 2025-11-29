Anamur'da meyve ağaçlarında budama ve terbiye kursu tamamlandı

Ülkü Ocakları Anamur İlçe Başkanlığı ve Anamur Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kursta katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde, Anamur'da "Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye" kursu düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.