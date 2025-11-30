Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı siste görüntülendi

İlçe merkezi ve Toros Dağları'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Zaman zaman yoğunluğunu artıran sis nedeniyle tarım arazilerinde görüş mesafesi düştü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.