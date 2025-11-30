Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı siste görüntülendi
Mersin'in Mut ilçesinde 22 dönümlük araziye işlenen dev Türk bayrağı, sisle güzel görüntü oluşturdu.
İlçe merkezi ve Toros Dağları'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Zaman zaman yoğunluğunu artıran sis nedeniyle tarım arazilerinde görüş mesafesi düştü.
Sisin kapladığı dağlardaki 21 bin 600 metrekarelik Türk bayrağı sis altında dronla görüntülendi.
