        Mersin Haberleri

        Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı siste görüntülendi

        Mersin'in Mut ilçesinde 22 dönümlük araziye işlenen dev Türk bayrağı, sisle güzel görüntü oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        30.11.2025 - 12:23
        Mersin'in Mut ilçesinde 22 dönümlük araziye işlenen dev Türk bayrağı, sisle güzel görüntü oluşturdu.

        İlçe merkezi ve Toros Dağları'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Zaman zaman yoğunluğunu artıran sis nedeniyle tarım arazilerinde görüş mesafesi düştü.

        Sisin kapladığı dağlardaki 21 bin 600 metrekarelik Türk bayrağı sis altında dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

