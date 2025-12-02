Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ali Kaplan görevine başladı
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Kaplan, görevine başladı.
Kentte uzun yıllar İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra ilçeye atanan Kaplan, mesaisine başladı.
Kaplan, Tarsus halkının huzur ve güvenliği için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.
