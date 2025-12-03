Anamur'da engelliler "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliğinde buluştu

Anamur Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği üyeleri, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda bir araya geldi.

Anamur Belediyesi 82 Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen etkinlikte, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve Anamur Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Ayşe Gün, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Etkinliğe Garnizon Komutanı Albay Serhan Güngör, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyaddin Özer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Özdoğan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Özkan Poçulu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, engelliler ve aileleri katıldı.