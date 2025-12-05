Aydıncık Kaymakamı Mehmet Çelik'e ziyaret

Ziyarette ilçelerde yürütülen kamu hizmetleri, devam eden projeler ve kurumlar arası işbirliği konuları ele alındı.

Aydıncık Kaymakamı Mehmet Çelik, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ile Anamur Kaymakamı Kemal Duru'yu makamında kabul etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.