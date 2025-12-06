Mersin'de trafikte makas attığı anlar başka aracın kamerasıyla kaydedilen sürücü gözaltına alındı
Mersin'de makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar araç kamerasınca kaydedilen sürücü gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, 33 AYL 449 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda makas attığı anların sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yürüttü.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirledikleri araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Öte yandan, sürücünün makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi.
