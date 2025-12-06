Habertürk
        Mersin Haberleri

        Mersin'de trafikte makas attığı anlar başka aracın kamerasıyla kaydedilen sürücü gözaltına alındı

        Mersin'de makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar araç kamerasınca kaydedilen sürücü gözaltına alındı.

        06.12.2025 - 17:58
        Mersin'de trafikte makas attığı anlar başka aracın kamerasıyla kaydedilen sürücü gözaltına alındı
        Mersin'de makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar araç kamerasınca kaydedilen sürücü gözaltına alındı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, 33 AYL 449 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda makas attığı anların sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yürüttü.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirledikleri araç sürücüsünü gözaltına aldı.

        Öte yandan, sürücünün makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

