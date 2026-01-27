Habertürk
        Mersin Silifke'de sağanak ve dolu etkili oluyor

        Mersin Silifke'de sağanak ve dolu etkili oluyor

        Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor.

        Giriş: 27.01.2026 - 17:34 Güncelleme: 27.01.2026 - 17:34
        Mersin Silifke'de sağanak ve dolu etkili oluyor
        Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor.

        İlçede sabah başlayan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

        Yağış nedeniyle Saray Mahallesi'ndeki Silifke Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ni su bastı, park halindeki araçların bir bölümü su altında kaldı.

        Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, müze ve çevresindeki alanda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

        Yağışın ardından etkili olan doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        - "Hayatımda ilk defa bu kadar doluyu bir arada gördüm"

        Vatandaşlardan Mehmet Ali Bar, AA muhabirine, ilçede şiddetli yağışın meydana geldiğini belirterek, "45 yaşına geldim, hayatımda ilk defa bu kadar doluyu bir arada gördüm. İlki yaşadım şu an. İnşallah çiftçilerimize bir zarar vermemiştir." dedi.

        D-400 kara yolundaki trafikte de aksamaya neden olan yağış devam ediyor.

