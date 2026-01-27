Mut'ta asansör boşluğunda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Mut ilçesinde bir apartmanın asansör boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karacaoğlan Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın asansör boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahale etti.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
