        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mut'ta asansör boşluğunda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Mut ilçesinde bir apartmanın asansör boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 16:25 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:25
        Karacaoğlan Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın asansör boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahale etti.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

