Silifke'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Silifke ilçesinde yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Abdullah Ceylan'ın Camikebir Mahallesi'ndeki ikametinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

