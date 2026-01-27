Habertürk
        Silifke'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Silifke'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Silifke ilçesinde yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 14:47 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:47
        Silifke'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'in Silifke ilçesinde yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        Abdullah Ceylan'ın Camikebir Mahallesi'ndeki ikametinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

