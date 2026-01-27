Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Giriş: 27.01.2026 - 13:53 Güncelleme: 27.01.2026 - 13:53
        Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı
        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaymakam Abdullah Aslaner ve Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiir okudu.

        Törende, halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

        Turgut, programdaki konuşmasında, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı, minnet ve şükranla andığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

