        Mersin'de minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı

        Mersin'de minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 21:55 Güncelleme: 27.01.2026 - 21:55
        A.A idaresindeki 46 K 5044 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Tömük Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma düştü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler minibüsteki işçileri, iş makinelerinin de desteğiyle uçurumdan yukarı taşıyarak ambulanslara ulaştırdı.

        Yaralılardan durumu ağır 1 kişi Mersin Şehir Hastanesine sevk edilirken, 12 yaralı ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

