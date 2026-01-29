Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de kaçak 384 bin makaron ve 530 kilogram tütün ele geçirildi

        Mersin'de kaçak 384 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 530 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 12:19 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de kaçak 384 bin makaron ve 530 kilogram tütün ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de kaçak 384 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 530 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.


        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Akdeniz ilçesinde kaçak sigara ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 384 bin makaron, 530 kilogram tütün, 3 makaron doldurma makinesi ve 36 elektronik sigara ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        İşsizlikte tarihi dip
        İşsizlikte tarihi dip
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor

        Benzer Haberler

        Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal projeleri Türkiye'ye örnek oluyor
        Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal projeleri Türkiye'ye örnek oluyor
        Sanal kumar soyguna sürüklemiş Kuyumcuyu soyan şüpheli adliyeye sevk edildi
        Sanal kumar soyguna sürüklemiş Kuyumcuyu soyan şüpheli adliyeye sevk edildi
        Mersin'de kadınlar reformer pilatesle bedenen ve ruhen güçleniyor
        Mersin'de kadınlar reformer pilatesle bedenen ve ruhen güçleniyor
        Seçer: "Mersin'in değerlerini ortaya çıkarmak zorundayız"
        Seçer: "Mersin'in değerlerini ortaya çıkarmak zorundayız"
        Mersin'de kaçak tütün ve makaron ele geçirildi
        Mersin'de kaçak tütün ve makaron ele geçirildi
        Mersin merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 kişi tutuklandı
        Mersin merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 kişi tutuklandı